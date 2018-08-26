Home / News / Campus Crime / CRIME LOG, MAY 2, THROUGH AUG. 17 
Crime Scene - Do Not Cross

CRIME LOG, MAY 2, THROUGH AUG. 17 

Joseph A. Palmer 2 days ago Campus Crime, News Leave a comment 118 Views

VANDALISM-MISDEMEANOR

323 8th St.

6:30 a.m., Aug. 17

REFERRAL

DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 2ND

310 N. 1st St.

11:51 p.m., Aug. 17

ARREST

CARRYING OR POSSESSION, WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY

Ford Building, 328 College St.

2:47 a.m., Aug. 11

ARREST

CRIMINAL IMPERSONATION

599 Moore Alley

12:54 a.m., Aug. 11

ARREST

PUBLIC INTOXICATION

Harned, 16 Henry St.

3:35 p.m., Aug. 9

REFERRAL

VANDALISM-MISDEMEANOR

Library, 12 Henry St.

5:35 a.m., Aug. 8

OPEN

ARREST WARRANT SERVICE MISD

400 Farris Dr.

9:05 p.m., Aug. 6

REPORT

DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FIRST OFFENSE

750 N. Second St.

11:36 p.m., July 31

ARREST

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

Pettis Park, 400 Farris Dr.

10:15 p.m., July 28

REPORT

DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)

Mass Comm, 798 Marion St.

5:00 p.m., July 22

CITED

PUBLIC INTOXICATION

241 West Ave.

11:25 a.m., July 22

CLOSED

DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)

421 Marion St.

12:09 a.m., July 22

CITED

UNDERAGE CONSUMPTION

Main St. Lot, 567 Main St.

11:01 p.m., July 21

CITED

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

699 8th St.

8:17 p.m., July 15

ARREST

ARREST WARRANT SERVICE FELONY

235B West Ave.

11:07 p.m., July 14

ARREST

DOMESTIC ASSAULT

341 Patrick St.

6:45 p.m., July 14

ARREST

PUBLIC INDECENCY – INDECENT EXPOSURE

Library, 12 Henry St.

2:55 p.m., July 13

OPEN

BURGLARY (NON-COMMERCIAL)

520 Drane St.

12:00 a.m., July 13

REPORT

ARREST WARRANT SERVICE MISD

Quick Stop Food Mart, 531 N. Second St.

12:00 a.m., July 12

CLOSED

ASSAULT – OFFENSIVE PHYSICAL CONTACT (MISDEMEANOR)

Woodward Library, 12 Henry St.

12:09 p.m., July 8

CLOSED

TOBACCO OFFENSES BY MINORS

Pettus Park, 345 Farris Dr.

10:34 p.m., July 7

CITED

EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE (FELONY)

Marion St.

7:46 p.m., July 7

REPORT

THEFT (ALL OTHER)

601 Hannum St.

2:15 p.m., June 26

REPORT

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

567 Main St.

2:44 a.m., June 23

CITED

ARREST WARRANT SERVICE MISD

Ernest Shelton

11:34 p.m., June 21

ARREST

DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)

323 8th St.

3:10 a.m., Jun 21

ARREST

BURGLARY (NON-COMMERCIAL)

318 College St.

1:30 p.m., June 20

OPEN

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

798 8th St.

8:22 p.m., June 17

CITED

LITTERING

College St.

8:41 p.m., June 16

REPORT

BURGLARY (VEHICLE)

601 West

11:00 a.m., June 16

OPEN

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

567 Main St.

10:54 p.m., June 14

CITED

POSSESSION SCHEDULE II C/S WITH INTENT RESALE

255 Marion St.

2:32 p.m., June 13

ARREST

EVADING ARREST

400 Farris Dr.

10:57 p.m., June 12

CLOSED

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

8th St, 801 Farris Dr.

4:54 p.m., June 6

CITED

THEFT FROM A BUILDING (UNDER $1000)

Sundquist Science Building, 300 8th St.

12:00 P.M. June 5

REPORT

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

Emerald Hills, Building 7, 812 Polk St.

7:00 p.m., June 4

REFERRAL

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

722 8th St.

4:37 p.m., June 2

CITED

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

722 College St.

8:15 p.m., June 1

ARREST

POSSESSION SCHEDULE VI C/S WITH INTENT RESALE

101 University Ave.

10:29 p.m., May 31

CLOSED

SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE

567 Main St.

7:20 p.m., May 30

CITED

EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE (FELONY)

9th St.

3:26 p.m., May 28

CLOSED

POSSESSION SCHEDULE II C/S WITH INTENT RESALE

804 Farris

9:07 p.m., May 26

ARREST

DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 1ST OFFENSE

14 College St.

11:08 p.m., May 18

ARREST

ARREST WARRANT SERVICE FELONY

University Ave.

1:41 a.m., May 16

CLOSED

THEFT FROM A BUILDING (UNDER $1000)

Sevier Hall, 12 Govs Ct.

3:0o p.m., May 4

REFERRAL

About Joseph A. Palmer

Joseph A. Palmer is a senior Communications major and serves as the News Editor and Multimedia Editor of The All State.

Check Also

APSU senior wins two golds, bronze at Tae Kwon-Do World Championships

From APSU Public Relations and Marketing Austin Peay State University senior Allie Honeycutt won two ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login | Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2018, All Rights Reserved