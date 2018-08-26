CRIME LOG, MAY 2, THROUGH AUG. 17 

VANDALISM-MISDEMEANOR
323 8th St.
6:30 a.m., Aug. 17
REFERRAL
DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 2ND
310 N. 1st St.
11:51 p.m., Aug. 17
ARREST
CARRYING OR POSSESSION, WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY
Ford Building, 328 College St.
2:47 a.m., Aug. 11
ARREST
CRIMINAL IMPERSONATION
599 Moore Alley
12:54 a.m., Aug. 11
ARREST
PUBLIC INTOXICATION
Harned, 16 Henry St.
3:35 p.m., Aug. 9
REFERRAL
VANDALISM-MISDEMEANOR
Library, 12 Henry St.
5:35 a.m., Aug. 8
OPEN
ARREST WARRANT SERVICE MISD
400 Farris Dr.
9:05 p.m., Aug. 6
REPORT
DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FIRST OFFENSE
750 N. Second St.
11:36 p.m., July 31
ARREST
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
Pettis Park, 400 Farris Dr.
10:15 p.m., July 28
REPORT
DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)
Mass Comm, 798 Marion St.
5:00 p.m., July 22
CITED
PUBLIC INTOXICATION
241 West Ave.
11:25 a.m., July 22
CLOSED
DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)
421 Marion St.
12:09 a.m., July 22
CITED
UNDERAGE CONSUMPTION
Main St. Lot, 567 Main St.
11:01 p.m., July 21
CITED
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
699 8th St.
8:17 p.m., July 15
ARREST
ARREST WARRANT SERVICE FELONY
235B West Ave.
11:07 p.m., July 14
ARREST
DOMESTIC ASSAULT
341 Patrick St.
6:45 p.m., July 14
ARREST
PUBLIC INDECENCY – INDECENT EXPOSURE
Library, 12 Henry St.
2:55 p.m., July 13
OPEN
BURGLARY (NON-COMMERCIAL)
520 Drane St.
12:00 a.m., July 13
REPORT
ARREST WARRANT SERVICE MISD
Quick Stop Food Mart, 531 N. Second St.
12:00 a.m., July 12
CLOSED
ASSAULT – OFFENSIVE PHYSICAL CONTACT (MISDEMEANOR)
Woodward Library, 12 Henry St.
12:09 p.m., July 8
CLOSED
TOBACCO OFFENSES BY MINORS
Pettus Park, 345 Farris Dr.
10:34 p.m., July 7
CITED
EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE (FELONY)
Marion St.
7:46 p.m., July 7
REPORT
THEFT (ALL OTHER)
601 Hannum St.
2:15 p.m., June 26
REPORT
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
567 Main St.
2:44 a.m., June 23
CITED
ARREST WARRANT SERVICE MISD
Ernest Shelton
11:34 p.m., June 21
ARREST
DRUG PARAPHERNALIA, UNLAWFUL USES (MISDEMEANOR)
323 8th St.
3:10 a.m., Jun 21
ARREST
BURGLARY (NON-COMMERCIAL)
318 College St.
1:30 p.m., June 20
OPEN
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
798 8th St.
8:22 p.m., June 17
CITED
LITTERING
College St.
8:41 p.m., June 16
REPORT
BURGLARY (VEHICLE)
601 West
11:00 a.m., June 16
OPEN
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
567 Main St.
10:54 p.m., June 14
CITED
POSSESSION SCHEDULE II C/S WITH INTENT RESALE
255 Marion St.
2:32 p.m., June 13
ARREST
EVADING ARREST
400 Farris Dr.
10:57 p.m., June 12
CLOSED
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
8th St, 801 Farris Dr.
4:54 p.m., June 6
CITED
THEFT FROM A BUILDING (UNDER $1000)
Sundquist Science Building, 300 8th St.
12:00 P.M. June 5
REPORT
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
Emerald Hills, Building 7, 812 Polk St.
7:00 p.m., June 4
REFERRAL
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
722 8th St.
4:37 p.m., June 2
CITED
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
722 College St.
8:15 p.m., June 1
ARREST
POSSESSION SCHEDULE VI C/S WITH INTENT RESALE
101 University Ave.
10:29 p.m., May 31
CLOSED
SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE
567 Main St.
7:20 p.m., May 30
CITED
EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE (FELONY)
9th St.
3:26 p.m., May 28
CLOSED
POSSESSION SCHEDULE II C/S WITH INTENT RESALE
804 Farris
9:07 p.m., May 26
ARREST
DRIVING UNDER THE INFLUENCE, 1ST OFFENSE
14 College St.
11:08 p.m., May 18
ARREST
ARREST WARRANT SERVICE FELONY
University Ave.
1:41 a.m., May 16
CLOSED
THEFT FROM A BUILDING (UNDER $1000)
Sevier Hall, 12 Govs Ct.
3:0o p.m., May 4
REFERRAL